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НовостиВ мире7 июня 2026 4:55

Немецкий депутат Котре: безопасность Европы возможна только вместе с Россией

Представители европейских стран предпочитают использовать агрессивную риторику против России, заявил депутат бундестага
Вениамин ЗАХАРОВ
Немецкий депутат Котре: безопасность Европы возможна только вместе с Россией

Немецкий депутат Котре: безопасность Европы возможна только вместе с Россией

Фото: REUTERS.

Безопасность Европы возможна только вместе с Россией. С таким мнением выступил депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ.

По его словам, на уровне Евросоюза принимается "множество идеологически мотивированных решений, направленных против России".

И представители этих стран предпочитают использовать агрессивную риторику в отношении России и не готовы выбрать курс на мирное сотрудничество в различных сферах.

"Безопасность возможна только вместе с Россией, а не против России. Поэтому было бы логично вновь начать диалог", - сказал Котре.

Ранее сайт KP.RU писал, что выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ свидетельствует об изменениях в подходе Москвы к Евросоюзу. По словам Путина, европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть новые страны. Он выступил против милитаризации Евросоюза.