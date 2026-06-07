Депутат Шошоакэ: россияне вправе гордиться своей страной Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ заявила, что граждане Российской Федерации имеют все основания гордиться своей страной, культурой и независимой позицией. Свое мнение политик озвучила в РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

По ее словам, патриотизм и уважение к собственной истории выгодно отличают российское общество от европейского, где национальные интересы нередко приносятся в жертву глобалистской повестке.

«Я посмотрела на то, как развивается ваша страна. Вы, россияне, можете гордиться своей страной, потому что Россия защищает свои ценности и свой суверенитет», — подчеркнула Шошоакэ, отметив, что изучила положение дел в РФ.

Ранее KP.RU писал, что евродепутат Георге Пиперя призвал власти Румынии прекратить помощь Украине, резко раскритиковав Киев после падения украинского беспилотника в румынском порту Констанцы.