Экс-продюсера Газманова Росса обвиняют в использовании песен без ведома артиста

Бывший продюсер народного артиста РФ Олега Газманова Филипп Росса обвиняется в систематической передаче третьим лицам музыкальных произведений и изображений певца без его согласия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН, vk.com/philiprossa

Бывший продюсер народного артиста РФ Олега Газманова Филипп Росса обвиняется в систематической передаче третьим лицам музыкальных произведений и изображений певца без его согласия.

Как следует из документов, имеющихся в распоряжении ТАСС, в том числе передавались права на использование песен Газманова в фильмах. Уголовное дело в отношении Россы было возбуждено 5 марта 2026 года по статьям о нарушении авторских прав и мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, действия экс-продюсера причинили Газманову моральный вред и материальный ущерб в крупном размере (свыше 8 млн рублей). Защита Россы настаивает на его невиновности, утверждая, что между сторонами имеется спор, который возник в ходе предпринимательской деятельности.

Вина Россы, по данным материалов дела, подтверждается показаниями потерпевшего и протоколом очной ставки между артистом и его бывшим продюсером.

Ранее KP.RU писал, что Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему продюсеру Олега Газманова Филиппу Россу до 5 августа.