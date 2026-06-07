В Роскачестве предупредили о рисках, которые поджидают на летних верандах кафе Фото: Алена МАРТЫНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко предупредила о рисках, которых могут поджидать потребителей на летних верандах. Чтобы снизить риски отравления, стоит выбирать блюда, которые готовят непосредственно при клиенте.

Причина в том, что в летнюю жару даже кратковременное нарушение температурного режима при хранении продуктов становится критичным. Патогенные микроорганизмы в таких условиях размножаются мгновенно. Максимально быстро изменения происходят в салатах с майонезом, в молочных десертах и мясных нарезках.

Так же важна правильная термическая обработка. При заказе мяса, рыбы или блюд из рубленого мяса необходимо убедиться, что они прожарены полностью, без кровянистых участков и сырой середины, так как недостаточная прожарка может привести к кишечным инфекциям.

Дополнительным фактором риска на открытых верандах является уличная грязь.

- На открытых верандах, расположенных вдоль оживленных улиц, в еду попадают выхлопные газы, дорожная пыль и другие загрязнители. Это опасно, когда пища остается неприкрытой даже в течение нескольких минут, - говорит эксперт Lenta.ru.

Она отметила, что если не хочется сидеть в душном помещении, то стоит отдать предпочтение верандам в зеленых зонах.

В заключение специалист посоветовала выбирать проверенные места и избегать сложных многокомпонентных салатов. При первых симптомах отравления — тошноте, рвоте, диарее или повышении температуры — следует немедленно обращаться за медицинской помощью.

Летом начинается сезон кофе с молоком и льдом, вкусных коктейлей или лимонадов. Это безопасно, но только если помнить о дозировке кофеина, количестве сахара и качестве льда. Гастроэнтеролог Антон Загайнов раскрыл aif.ru, в чем кроется главная опасность популярных летних напитков.

Ранее, юрист рассказал, за что могут закрыть летнюю веранду. За пренебрежение законодательными нормами при обустройстве летних веранд предпринимателям грозят не только штрафы, но и полное прекращение деятельности, Есть три основные зоны риска: первая - сплошные заборы вокруг кафе, которые фактически захватывают городскую территорию и мешают свободному передвижению горожан, пишет Life.ru.