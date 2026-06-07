Приставы взыскивают с бизнес-коуча Тлиашиновой более 575 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приставы на принудительной основе взыскивают более 575 миллионов рублей задолженности по налогам с бизнес-коуча Инны Тлиашиновой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов

Отмечается, что на Тлиашинову 2 июня завели исполнительное производство о взыскании более 527,5 миллиона рублей. Предметом исполнительного производства стал "налог в размере отрицательного сальдо Единого налогового счета".

В середине января в отношении блогера возбудили производство по судебному приказу, который выдан судебным участком Краснодара. С Тлиашиновой взыскивают почти 48 миллиона рублей.

Подмосковный главк СК РФ в апреле сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денег. Общая сумма с учетом штрафа составляет 431 миллион рублей в период с 2020 по 2022 год.

Ранее сайт KP.RU писал, что Тлиашинова, подозреваемая в неуплате налогов, объявлена в межгосударственный розыск.