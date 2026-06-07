Депутат Панеш: перед покупкой жилья на вторичке нужно провести ряд проверок

Депутат Панеш: перед покупкой жилья на вторичке нужно провести целый ряд проверок Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш назвал самый верный способ, как избежать проблем при покупке жилья на вторичном рынке.

По словам парламентария, прежде чем совершить сделку, нужно тщательно проверить все документы. В частности, запросить выписку из ЕГРН, она поможет пролить свет на многие детали. В документе будет отображена информация о собственнике, площадь недвижимости, имеющиеся обременения (арест, ипотека), а также вся история переходов прав.

В форме 9 можно узнать сведения о всех прописанных лицах, уточните эти детали и проверьте, чтобы все были готовы выписаться. Долги по коммуналке – тоже важная информация, чтобы потом не пришлось платить за прошлых владельцев.

- Изучите техплан — нет ли незаконной перепланировки. Проверьте дом: не аварийный ли, не подлежит ли сносу или реновации, — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Перед сделкой также необходимо удостовериться в финансовой состоятельности собственника, что человек не является банкротом. Эту информацию можно найти в реестре банкротов, а на сайте ФССП убедиться, что нет судебных споров или исполнительных производств.

Нужно также уточнить, что нотариус, который будет заверять сделку, компетентен в своих правах, у него должна быть действующая лицензия.

- После выбора квартиры банк потребует отчет независимого оценщика. Если оценка окажется ниже цены продавца, разницу придется доплатить из своих средств. Это важный момент, о котором многие забывают при торге, - говорит депутат.

А самым безопасным способом расчетов он назвал банковскую ячейку или аккредитив.

Игнорирование любого этапа проверки может привести к серьезным негативным последствиям.

Выписку ЕГРН можно получить разными способами: в МФЦ, на Госуслугах, в Росреестре, через нотариуса.

При этом, если речь идет об общедоступных сведениях: переходе прав на объект, его характеристиках, кадастровом плане и стоимости, то подобные данные может получить любой желающий. Достаточно адреса и кадастрового номера объекта.

А вот информацию технического характера – только ограниченный круг лиц.

- Например, данные, которые выдают по фамилии заявителя. Такая информация касается его имущественных прав — какие квартиры и дома записаны на человека. Такую выписку из ЕГРН могут получить только сами собственники и их доверенные лица, - сказала KP.RU юрист Оксана Комарова.