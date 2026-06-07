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НовостиВ мире7 июня 2026 9:00

Полное прочтение может занять несколько часов: лингвист назвала самое длинное слово в английском языке

Лингвист МакКинзи: в английском языке существует слово из более 189 тысяч букв
Анна АДАМАЙТЕС
Полное прочтение может занять несколько часов: лингвист назвала самое длинное слово в английском языке

Полное прочтение может занять несколько часов: лингвист назвала самое длинное слово в английском языке

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лингвист Нью-Йоркского университета Лорел МакКинзи сообщила, что самое длинное слово английского языка состоит из 189 819 букв. Это химическое название крупнейшей известной молекулы белка, на его полное прочтение может уйти до трех с половиной часов, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, такое «слово» не имеет практической ценности и фактически не используется в речи. МакКинзи отметила, что не может представить ситуацию, в которой оно могло бы применяться на практике, и считает, что конструкция больше похожа на химическую формулу.

Лингвист также пояснила: вопрос, считать ли подобные образования словами, зависит от критериев — в частности, от регулярности употребления в речи.

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