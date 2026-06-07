Два человека пропали без вести после опрокидывания катера под Иркутском. Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

На Усть-Илимском водохранилище под Иркутском 5 июня затонул катер КС 100, он опрокинулся примерно в четырех километрах от берега, сообщает "КП-Иркутск". Пассажира судна и его водителя до сих пор не нашли.

По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, по факту происшествия завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения на внутреннем водном транспорте, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Следователи и криминалисты проводят проверки, чтобы установить все обстоятельства трагедии. Спасатели продолжают осматривать акваторию, но пока поиски не дали результатов.

Ранее схожий случай уже происходил в Иркутске, на реке Ангаре перевернулась моторная лодка с четырьмя людьми, в результате один мужчина погиб, а ребенок пропал без вести. По предварительным данным, компания каталась без спасательных жилетов, очевидцы успели вытащить только троих.