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НовостиПроисшествия7 июня 2026 9:27

Два человека пропали без вести после опрокидывания катера под Иркутском

Катер КС 100 затонул на Усть-Илимском водохранилище 5 июня, поиски людей пока безрезультатны
Анна АДАМАЙТЕС
Два человека пропали без вести после опрокидывания катера под Иркутском. Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Два человека пропали без вести после опрокидывания катера под Иркутском. Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

На Усть-Илимском водохранилище под Иркутском 5 июня затонул катер КС 100, он опрокинулся примерно в четырех километрах от берега, сообщает "КП-Иркутск". Пассажира судна и его водителя до сих пор не нашли.

По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, по факту происшествия завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения на внутреннем водном транспорте, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Следователи и криминалисты проводят проверки, чтобы установить все обстоятельства трагедии. Спасатели продолжают осматривать акваторию, но пока поиски не дали результатов.

Ранее схожий случай уже происходил в Иркутске, на реке Ангаре перевернулась моторная лодка с четырьмя людьми, в результате один мужчина погиб, а ребенок пропал без вести. По предварительным данным, компания каталась без спасательных жилетов, очевидцы успели вытащить только троих.