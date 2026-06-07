Мастер-кукольник Светличная рассказала о ценах на авторские куклы Фото: pixabay.com.

Стоимость текстильных и фарфоровых авторских кукол может достигать 70–80 тысяч рублей. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала мастер-кукольник Анна Светличная.

По словам эксперта, в 2026 году куклы стали стильным модным аксессуаром и объектом желания многих женщин. Причем чем ценнее и реже экземпляр, тем лучше он подходит для создания стильного образа. Приобретение авторских кукол приравнивается к покупке произведения искусства, которое обладательница гордо демонстрирует окружающим.

Востребованными остаются изделия в смешанной технике, где корпус делают мягким из текстиля, а голову и конечности формуют из запекаемой глины или грунтованного текстиля с особым покрытием. Такой метод называют «текстиль с эффектом фарфора» — он выглядит очень естественно.

Современные покупатели не хотят держать куклу за стеклом, им важно взаимодействовать с ней: играть, переодевать, брать с собой. При этом сохраняется запрос на эстетику: изящные черты лица, тонкие пальцы, аккуратные ступни. Комбинированные варианты как раз отвечают этим требованиям, отметила мастер.

Изготовление куклы с нуля требует около двух месяцев непрерывной работы. В среднем изделие высотой 30 сантиметров обойдется в 40–50 тысяч рублей. Текстильные куклы, которые считаются одними из самых трудоемких, при росте 30–35 сантиметров могут стоить от 70 до 80 тысяч рублей.

При создании текстильной куклы важен каждый шаг: малейший сдвиг стежка бракует деталь, а распороть и перешить что-либо уже невозможно — останутся заметные проколы. Мастер должен с первого раза добиться безупречного результата, поэтому такие экземпляры редки и дороги, а число мастеров постепенно сокращается.

Что касается фарфоровых кукол, то сначала специалист лепит мастер-модель, затем с образца снимают гипсовые формы, которые позволяют создать лишь несколько экземпляров. Если формы уже готовы, процесс занимает около месяца, если нет — до двух. Цена такой куклы сопоставима с текстильной и составляет примерно 70–80 тысяч рублей, заключила Анна Светличная.