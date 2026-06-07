Володин заявил, что Зеленскому не дано ничего, кроме написания писем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не дано ничего, кроме написания писем. С таким мнением выступил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в беседе с журналистом ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

Володин назвал Зеленского террористом, который возглавляет террористический киевский нацистский режим.

"Зеленский - нелегитимный президент. А то, что он письма пишет, ему, наверное, другого уже не дано", - сказал Володин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что письмо главы киевского режима было передано российскому лидеру Владимиру Путину в обычном служебном порядке. В свою очередь, глава государства отреагировал на письмо в ходе пленарного заседания ПМЭФ, заявив, что смысла в такой встрече на данный момент не видит.