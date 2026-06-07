Минэкономразвития: РФ может поставить новый рекорд по турпотоку во Вьетнам. Фото: Xinhua/Global Look Press

Туристический поток из России во Вьетнам в 2026 году может поставить новый рекорд и превысить один миллион человек. Об этом в интервью ТАСС на ПМЭФ сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

По его словам, на такой прогноз указывает текущая динамика поездок. В Минэкономразвития считают, что направление сохраняет высокий интерес у российских туристов. Других оценок по турпотоку во Вьетнам Кондратьев не уточнил.

«Судя по текущей динамике, он (турпоток – прим.ред.) может превысить 1 миллион человек», — сказал он.

Напомним, туристам ранее назвали Вьетнам одним из популярных направлений для летнего отдыха. Эксперты отмечали, что страна становится все более востребованной у семей, которые хотят совместить пляжный отдых с экскурсиями. Среди преимуществ направления назывались развитая туристическая инфраструктура, хороший сервис и соотношение цены и качества.