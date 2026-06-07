В Ленинградской области перекрыли дорогу из-за работ по разминированию Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Движение по автодороге между Большой Ижорой и Лебяжьем в Ленинградской области временно перекрыто. Об этом сообщает губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в "Макс".

По его словам, на участке дороги ведется разминирование. Речь идет про автомобильную дорогу 41А-007, а также прилегающую железнодорожную ветку.

"Движение по дороге небезопасно, проводится разминирование, поэтому до завершения работы саперных групп движения по этой дороге не будет", - написал Дрозденко.

При этом он отметил, что въезд в населенные пункты открыт, и организованы альтернативные маршруты объезда для автомобилистов.

Ранее сайт KP.RU писал, что на место ликвидации последствий пожара после атаки ВСУ в Ленинградской области направлено восемь групп разминирования. На подъездах к населенным пунктам выставлены посты для патрулирования зон эвакуации в целях предотвращения нарушений правопорядка.