Карапетян обещает при победе соблюдать баланс в отношениях с РФ и Западом. Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер партии «Сильная Армения», предприниматель Самвел Карапетян пообещал в случае победы на парламентских выборах соблюдать баланс в отношениях с Россией, США и Евросоюзом. С соответствующим заявлением он выступил во время беседы с журналистами.

Как известно, 7 июня Карапетян проголосовал на выборах в парламент Армении. Его сторонники встретили политика овациями. Сам же он подошел к журналистам и сделал заявление.

«Мы должны иметь со всеми хорошие отношения - с США, ЕС, Россией. Это должно помочь развиваться Армении», - сказал Карапетян.

Он подчеркнул, что Еревану не стоит делать ставку только на один внешний центр. По словам лидера «Сильной Армении», страна должна сохранять равновесие во внешней политике.

«Мы не можем сказать, что будут хорошие отношения только с Россией или только Америкой. Баланс будет», - добавил Карапетян.

KP.RU писал, что перед парламентскими выборами в Армении партия «Республика» пыталась добиться отмены регистрации блока «Сильная Армения». Комиссия это обращение отклонила. В материале отмечалось, что сила Самвела Карапетяна стала одним из заметных центров оппозиционного поля. Ее связывали с избирателями, которые разочаровались в курсе премьер-министра Никола Пашиняна.