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НовостиПроисшествия7 июня 2026 11:33

Трое мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Энергодар

В Энергодаре повреждены два отделения банка и многоквартирный дом, одна квартира полностью выгорела
Анна АДАМАЙТЕС
Трое мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Энергодар

Трое мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Энергодар

Фото: REUTERS.

Энергодар минувшей ночью подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины. В результате ударов пострадали трое мирных жителей, заявил 7 июня мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в "Максе".

Всем пострадавшим от ударов киевского режима оказали медицинскую помощь, двоих граждан госпитализировали в медучреждения Энергодара.

Также сообщается, что при вражеской атаке были повреждены два отделения банка и многоквартирный дом, одна квартира полностью выгорела. Ситуация находится на контроле городских служб и медиков. Запорожская АЭС, расположенная рядом с Энергодаром, в результате атак не пострадала, станция работает в штатном режиме.

Ранее KP.RU писал, что в Глушковском районе Курской области украинский беспилотник целенаправленно атаковал 60-летнего местного жителя, пожилой мужчина погиб на месте.