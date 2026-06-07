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НовостиВ мире7 июня 2026 12:59

Нетаньяху заявил о планах Израиля расширить контроль в Газе до 70% территории

Премьер-министр Израиля заявил, что военные усилят присутствие и «сжимают кольцо» вокруг ХАМАС
Анна АДАМАЙТЕС
Нетаньяху заявил о планах Израиля расширить контроль в Газе до 70% территории

Нетаньяху заявил о планах Израиля расширить контроль в Газе до 70% территории

Фото: REUTERS.

Израиль планирует расширить военное присутствие в секторе Газа и установить контроль над 70% его территории. Сейчас под контролем израильских сил находится более 60 % региона. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства. Слова политика передала его канцелярия.

«Мы не позволим им перевооружиться или причинить нам вред, а также уничтожим их высшее командование», — заявил Нетаньяху о ХАМАС. По словам премьер-министра, армия Израиля на данный момент сжимает кольцо вокруг палестинской военной группировки в секторе Газа.

Ранее Беньямин Нетаньяху заявил об ударе армии обороны страны по новому лидеру боевого крыла ХАМАС в Газе Мухаммеду Оде, который, по данным канцелярии премьера, был главой разведки группировки во время резни 7 октября и заменил убитого две недели назад Иззэддина аль-Хаддада. Оде, по мнению израильской стороны, несет ответственность за убийства, похищения и ранения израильтян.