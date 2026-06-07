Сергей Гармаш прокомментировал слухи об ухудшении его здоровья

Актер Сергей Гармаш опроверг сообщения об ухудшении его самочувствия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Актер и народный артист России Сергей Гармаш опроверг сообщения о якобы ухудшении его здоровья, назвав распространившуюся информацию абсолютной ложью. Об этом актер рассказал в беседе с ТАСС.

Поводом для комментария стали недавние публикации в ряде СМИ, которые разлетелись по сети. В них утверждалось, что артиста якобы экстренно доставили в больницу. В качестве предварительной причины издания называли обострение гастрита.

«Это чепуха полная, абсолютная утка», - заявил Гармаш, дав понять, что с ним все в порядке.

Ранее KP.RU писал, что на днях были обнародованы результаты анализов на наркотики турецкого актера Онура Туны. Как известно, что 21 мая его задержала турецкая полиция в рамках антинаркотической операции «Рассвет». Тест подтвердил, что артист все же принимал запрещенные вещества. Сам Туна и его менеджер пока никак не давали комментариев по этому поводу.