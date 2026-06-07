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НовостиЗвезды7 июня 2026 13:08

Сергей Гармаш прокомментировал слухи об ухудшении его здоровья

Актер Сергей Гармаш опроверг сообщения об ухудшении его самочувствия
Арина СЕРОВА
Актер Сергей Гармаш опроверг сообщения об ухудшении его самочувствия

Актер Сергей Гармаш опроверг сообщения об ухудшении его самочувствия

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Актер и народный артист России Сергей Гармаш опроверг сообщения о якобы ухудшении его здоровья, назвав распространившуюся информацию абсолютной ложью. Об этом актер рассказал в беседе с ТАСС.

Поводом для комментария стали недавние публикации в ряде СМИ, которые разлетелись по сети. В них утверждалось, что артиста якобы экстренно доставили в больницу. В качестве предварительной причины издания называли обострение гастрита.

«Это чепуха полная, абсолютная утка», - заявил Гармаш, дав понять, что с ним все в порядке.

Ранее KP.RU писал, что на днях были обнародованы результаты анализов на наркотики турецкого актера Онура Туны. Как известно, что 21 мая его задержала турецкая полиция в рамках антинаркотической операции «Рассвет». Тест подтвердил, что артист все же принимал запрещенные вещества. Сам Туна и его менеджер пока никак не давали комментариев по этому поводу.