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НовостиПолитика7 июня 2026 14:17

Оверчук: Армения не осознает, что ЕС давно стал военным союзом

Оверчук заявил, что Россия пытается достучаться до Армении насчет опасности членства ЕС
Арина СЕРОВА
Оверчук заявил, что Россия пытается достучаться до Армении насчет опасности членства ЕС

Оверчук заявил, что Россия пытается достучаться до Армении насчет опасности членства ЕС

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Россия пытается донести до Армении мысль о том, что Евросоюз фактически превратился в военно-политический блок. Об этом в интервью Павлу Зарубину для «Вестей» заявил вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук.

По его словам, подобные сигналы Ереван получал на протяжении нескольких лет. Однако исключительно по закрытым каналам. Российская сторона намеренно не выносила эту тему в публичное пространство.

«Европейский союз сегодня - это уже не то экономическое интеграционное объединение. <...> Сегодня это союз, который фактически уже трансформировался в военно-политический союз, который открыто заявляет о своей враждебности по отношению к нашей стране», - подчеркнул Оверчук.

Политик добавил, что Москва и сейчас продолжает доносить до армянских коллег свою позицию, призывая их взвесить последствия сближения с ЕС. По его словам, Россия рассчитывает, что союзники и друзья в Ереване серьезно задумаются над тем, какой путь они выбирают.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу высказался о планах Армении покинуть ЕАЭС. По его мнению, страна должна осознавать, как ей будет тяжело без поддержки организации и России.