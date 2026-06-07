Оверчук: Армения не осознает, что ЕС давно стал военным союзом

Оверчук заявил, что Россия пытается достучаться до Армении насчет опасности членства ЕС Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Россия пытается донести до Армении мысль о том, что Евросоюз фактически превратился в военно-политический блок. Об этом в интервью Павлу Зарубину для «Вестей» заявил вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук.

По его словам, подобные сигналы Ереван получал на протяжении нескольких лет. Однако исключительно по закрытым каналам. Российская сторона намеренно не выносила эту тему в публичное пространство.

«Европейский союз сегодня - это уже не то экономическое интеграционное объединение. <...> Сегодня это союз, который фактически уже трансформировался в военно-политический союз, который открыто заявляет о своей враждебности по отношению к нашей стране», - подчеркнул Оверчук.

Политик добавил, что Москва и сейчас продолжает доносить до армянских коллег свою позицию, призывая их взвесить последствия сближения с ЕС. По его словам, Россия рассчитывает, что союзники и друзья в Ереване серьезно задумаются над тем, какой путь они выбирают.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу высказался о планах Армении покинуть ЕАЭС. По его мнению, страна должна осознавать, как ей будет тяжело без поддержки организации и России.