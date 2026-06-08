Океанолог Осадчиев заявил, что кракены действительно существуют

Гигантские кальмары встречаются в океане. Фото: Kaikoura Marine Centre/Whitehotp/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кракены действительно существуют. Об этом KP.RU рассказал заместитель директора Института океанологии РАН, заведующий лабораторией арктической океанологии МФТИ Александр Осадчиев.

Так ученый прокомментировал один из самых известных морских мифов. Он подчеркнул, что моряки веками рассказывали истории о гигантских кальмарах, но долгое время прямых доказательств их существования не было.

По словам Осадчиева, рыбаки находили в желудках кашалотов огромные роговые клювы и фрагменты тел головоногих моллюсков. Было понятно, что они могли принадлежать существу длиной около 10 метров, однако поймать такого «монстра» живым долго не удавалось.

«Только в последние десятилетия, когда у рыбаков появились телефоны, чтобы снимать свидетельства своих встреч с гигантскими моллюсками, а ученые обзавелись подводными видеокамерами и мощными компьютерами для обработки многодневных записей, тайна раскрылась. Наблюдения показали, что десятиметровые гигантские кальмары действительно существуют», – говорит Осадчиев.

В той же беседе ученый высказался о гренландских полярных акулах. Он подчеркнул, что эти животные могут жить до 500 лет, а средний экземпляр доживает до 200-300 лет. По словам Осадчиева, возможно, в море до сих пор плавает акула, родившаяся раньше, чем Колумб открыл Америку.