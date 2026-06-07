FT: Зеленский через Абрамовича хотел устроить личную встречу с Путиным

У Зеленского не получилось через Абрамовича согласовать с Путиным встречу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Зеленский пытался через российского бизнесмена Романа Абрамовича устроить личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако его планы не увенчались успехом. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно данным источников, украинский экс-комик в мае пригласил Абрамовича в Киев. Главной его целью было планирование встречи с российским главой, утверждают собеседники. Зеленский хотел попросить предпринимателя убедить Владимира Путина в том, что нужно провести прямые переговоры с правительством Украины. А точнее - провести диалог тет-а-тет с лидером киевского режима.

Напомним, что 4 июня на официальном сайте Зеленского появилось письмо к Путину. В нем бывший комик требовал от главы РФ личной встречи, которая поспособствует возобновлению мирных переговоров. Позже Владимир Путин сообщил, что ознакомился с документом. По мнению президента, письмо было написано по-хамски. Следом политик задался вопросом, как грубые высказывания Зеленского могут создать условия для диалога.