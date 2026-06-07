Дмитриев: АдГ популярна в ФРГ, так как политика Мерца схожа с действиями Байдена

Дмитриев считает, что Мерц не умеет признавать свои ошибки Фото: REUTERS.

Стремительный рост популярности партии «Альтернатива для Германии» в ФРГ - это прямое следствие провальной политики канцлера Фридриха Мерца, которая схожа с ошибочными действиями экс-президента США Джо Байденом. Такое мнение высказал глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети X.

По словам Дмитриева, пятикратное увеличение электоральной поддержки АдГ является вполне закономерным итогом. Он связал этот результат с целым рядом просчетов немецкого канцлера: в экономике, миграционной и энергетической сферах, а также в вопросах цензуры и разжигания военного конфликта.

Отдельно он отметил неспособность Фридриха признавать собственные ошибки и своевременно их исправлять. Именно это качество, по мнению главы РФПИ, сближает Мерца с его американским предшественником.

«Мерц - это Байден», - резюмировал Дмитриев.

Ранее стало известно, что рейтинг Мерца в Германии упал до нового минимума. Примерно 77% немцев недовольны политикой канцлера.