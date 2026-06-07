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НовостиПолитика7 июня 2026 16:05

Дмитриев: АдГ популярна в ФРГ, так как политика Мерца схожа с действиями Байдена

Дмитриев считает, что Мерц не умеет признавать свои ошибки
Арина СЕРОВА
Дмитриев считает, что Мерц не умеет признавать свои ошибки

Дмитриев считает, что Мерц не умеет признавать свои ошибки

Фото: REUTERS.

Стремительный рост популярности партии «Альтернатива для Германии» в ФРГ - это прямое следствие провальной политики канцлера Фридриха Мерца, которая схожа с ошибочными действиями экс-президента США Джо Байденом. Такое мнение высказал глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети X.

По словам Дмитриева, пятикратное увеличение электоральной поддержки АдГ является вполне закономерным итогом. Он связал этот результат с целым рядом просчетов немецкого канцлера: в экономике, миграционной и энергетической сферах, а также в вопросах цензуры и разжигания военного конфликта.

Отдельно он отметил неспособность Фридриха признавать собственные ошибки и своевременно их исправлять. Именно это качество, по мнению главы РФПИ, сближает Мерца с его американским предшественником.

«Мерц - это Байден», - резюмировал Дмитриев.

Ранее стало известно, что рейтинг Мерца в Германии упал до нового минимума. Примерно 77% немцев недовольны политикой канцлера.