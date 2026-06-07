Певец Сосо Павлиашвили опроверг слухи о прекращении концертной деятельности Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Сосо Павлиашвили заявил, что не собирается уходить со сцены. Об этом артист рассказал в беседе с Москвой 24.

По словам музыканта, слухи о завершении его концертной деятельности появляются регулярно, но не имеют отношения к реальности.

«Те, кто хочет, чтобы я закончил выступления, я вас прошу, не мучайтесь и не слушайте меня», — заявил Павлиашвили.

Певец также обратился к своим поклонникам и пообещал, что будет петь до тех пор, пока остается нужным публике.