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НовостиОбщество7 июня 2026 16:51

Певец Сосо Павлиашвили опроверг слухи о прекращении концертной деятельности

Сосо Павлиашвили опроверг информацию о завершении карьеры
Мила ГЕНЬ
Певец Сосо Павлиашвили опроверг слухи о прекращении концертной деятельности

Певец Сосо Павлиашвили опроверг слухи о прекращении концертной деятельности

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Сосо Павлиашвили заявил, что не собирается уходить со сцены. Об этом артист рассказал в беседе с Москвой 24.

По словам музыканта, слухи о завершении его концертной деятельности появляются регулярно, но не имеют отношения к реальности.

«Те, кто хочет, чтобы я закончил выступления, я вас прошу, не мучайтесь и не слушайте меня», — заявил Павлиашвили.

Певец также обратился к своим поклонникам и пообещал, что будет петь до тех пор, пока остается нужным публике.