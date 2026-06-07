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НовостиОбщество7 июня 2026 17:28

Россиянам рассказали, как правильно мыть фрукты

Теплая вода эффективнее справляется с восковым налетом и липкими веществами
Валентина БРЫКАЛИНА
Россиянам рассказали, как правильно мыть фрукты

Россиянам рассказали, как правильно мыть фрукты

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летние овощи и фрукты обязательно мыть, причем лучше это делать теплой проточной водой. Об этом сообщил изданию aif.ru диетолог Антон Поляков.

Для того, чтобы лучше отмыть поверхность, теплая вода будет предпочтительна. Главное, чтобы мытье было проточной водой, механически удаляющей загрязнения, - рассказал эксперт.

По словам диетолога, теплая вода эффективнее справляется с восковым налетом и липкими веществами, которые часто наносят для продления срока хранения фруктов.

360.ru отметил, что грязные фрукты и овощи могут быть переносчиками различных инфекций — от кишечных до коронавируса. Поэтому перед едой их нужно хорошо мыть, и ни в коем случае не пробовать грязные продукты на рынках. Однако ни в коем случае нельзя мыть пищевые продукты мылом или моющими средствами. Даже если они называются «детскими» или «экологичными».