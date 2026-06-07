«Ударит по кошельку: эксперт рассказал, кому повысят ОСАГО после введения новых тарифов

Бархота: Владельцы подержанных машин теперь будут платить больше за страховку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Введение новых тарифов ОСАГО, за счет которых власти хотят индивидуализировать расчет стоимости полиса, повысит издержки для владельцев старых автомобилей. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Как ранее сообщал ТАСС, к 2030 году стоимость полиса планируют привязать к уровню рисков безопасности дорожного движения. Учитывать предлагается срок эксплуатации автомобиля, наличие систем безопасности и рейтинг RuNCAP.

По словам эксперта, сейчас многие страховые компании несут убытки, несмотря на большой объем продаваемых полисов, потому что стоимость ОСАГО регулируется государством, которое ограничивает верхний потолок цен. Дифференциация цен может решить эту проблему.

«При высокорисковой ситуации (например, не совсем исправный автомобиль, машина с большим уровнем износа или водитель с массой прошлых инцидентов) полис ОСАГО необходимо делать дороже. Для аккуратного водителя на новом авто стоимость должна идти по нижней границе, вне зависимости от цены машины», — пояснил Бархота.

Таким образом, новые тарифы повысят издержки для владельцев подержанных авто с большим сроком эксплуатации, которые не имеют современных систем безопасности. При этом владение машиной в текущей ситуации и так является достаточно дорогим удовольствием: стоимость бензина и страхования растут, расходные части и ожидание запчастей тоже увеличивают издержки.

Оценивая эффективность нововведений для отрасли, эксперт предположил, что этот шаг поможет нивелировать риски убыточности ОСАГО, однако в целом на рынок серьезно не повлияет.