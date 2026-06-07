Названы неочевидные симптомы рака поджелудочной железы

Профессор Корякин: депрессия и слабость могут указывать на рак поджелудочной Фото: Антон ХАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Коварство рака поджелудочной железы в том, что на ранних стадиях, когда опухоль можно удалить, симптомов почти нет или они неспецифичны. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

По его словам, следует обратить внимание на внезапно возникший сахарный диабет 2-го типа; мигрирующие тромбофлебиты (воспаления вен) без видимых причин; депрессию, апатию и сильную утомляемость, которые часто возникают задолго до боли; желтуху (механическую) — зачастую уже не ранний симптом.

Специалист подчеркнул, что любая боль, которая отдает в спину и не снимается таблетками «от живота», или стул, который вдруг стал «пластилиновым» и зловонным — это повод немедленно сдать анализ крови на амилазу/липазу и сделать УЗИ органов брюшной полости.

Телеканал "Царьград" сообщил, что среди основных факторов риска развития рака поджелудочной железы - неправильное питание, низкая физическая активность, наследственность, а также хронический панкреатит. Есть данные, что недуг способен "развиться в злокачественную опухоль".