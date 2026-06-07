Диетолог дала советы по питанию для продления молодости

Диетолог Колотилкина: ягоды и рыба способствуют продлению молодости Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На скорость старения влияет не только генетика, но и наши пищевые привычки. Об этом aif.ru рассказала врач превентивной медицины, диетолог, нутрициолог Елена Колотилкина.

«Процесс старения на клеточном уровне — это не что иное, как хроническое вялотекущее воспаление. Одни продукты помогают снижать воспалительную нагрузку, другие, наоборот, могут усиливать ее — часто незаметно».

Специалист отметила, что к ускорителям старения относится еда, которая способствует образованию избытка конечных продуктов гликирования: сахар и скрытый сахар; трансжиры; обработанное мясо: колбасы, сосиски, бекон, ветчина; молочные продукты.

По ее словам, продуктами для молодости являются ягоды: черника, малина и черная смородина; жирная рыба: сельдь, скумбрия, иваси, лосось; ферментированные продукты: квашеная капуста, кимчи.

360.ru сообщил, что фрукты и овощи снимают клеточное воспаление и помогают сохранить молодость кожи. Чтобы замедлить процесс старения, стоит отказаться от красного мяса, в котором много железа.