Врач назвал привычки, вызывающие проблемы с кишечником Фото: Антон ХАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Большинство людей даже не подозревают, что у них есть полипы в кишечнике. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин

Он отметил, что риск возникновения полипов растет с годами и чаще всего они появляются в возрасте 45–50 лет. Большое значение имеет и семейная история - наличие полипов или рака кишечника у близких родственников. Также имеет значение образ жизни и питания: употребление продуктов с содержанием жиров и красного мяса, недостаток клетчатки, дефицит овощей, фруктов и цельнозерновых культур, ожирение и лишний вес, курение и частое употребление алкоголя (даже умеренное).

Кроме того, по его словам, на образование полипов влияют воспалительные заболевания кишечника и сахарный диабет 2-го типа (особенно неконтролируемый).

360.ru сообщил, что российские ученые научились диагностировать скрытые патологии кишечника с помощью нейронной сети. ИИ диагностирует очаги воспаления и полипы в кишечнике при обследовании пациентов методом колоноскопии.