Назван вред ледяных напитков в жару

Хирург Умнов посоветовал отказаться от напитков со льдом в жару Фото: Shutterstock.

При попадании в ЖКТ лед нарушает кровоток и способствует задержке еды в желудке. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Дело в том, что лед опасен не только для горла, но и для ЖКТ. Особенно опасен при гастрите, язве, воспалениях почек. Потому что попадание льда в ЖКТ нарушает кровоток и также способствует задержке еды в желудке», — сказал эксперт.

Он отметил, что детям лед в пище вообще опасен — он вызывает разные реакции, начиная от сильной рвоты вплоть до комы. Ведь по сути получается ожог льдом и воспаление, травма слизистой горла и желудка.

Кроме того, как указал Умнов, любые напитки со льдом создают благоприятные условия для развития воспалительного процесса, вызывая спазм сосудов и тем самым облегчая вирусам и бактериям попасть в организм

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