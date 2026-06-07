Юрист Колонтаев: перевод на дистанционку из-за жары не сказывается на зарплате Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Эксперт по трудовому праву Сергей Колонтаев ответил, можно ли уйти на удаленку из-за жары. Эксперт отметил, что единой температуры, которая ограничивает работу в офисе нет.

Но аномальная жара сама по себе не запускает автоматический переход сотрудников на удаленную работу. Согласно ТК РФ, дистанционный формат – это соглашение работника и работодателя.

Если жара становится невыносимой, то работнику нужно подать письменное заявление, что он сможет выполнять свои функции из дома, указав срок дистанционной занятости.

- Работодатель оформляет такой режим дополнительным соглашением к трудовому договору, а при специальном порядке издает локальный акт с перечнем работников, сроками, режимом связи, порядком отчетности и обеспечением техникой, — сказал Колонтаев в беседе с Газетой.ru.

Если речь идет об офисной сидячей работе, то верхний предел температур 28 градусов, а для физической работы – ниже.

Как сокращается рабочий день в жару в офисе:

При 28.5 градусах в офисе – на 1 час,

При 29 градусах — на 2 часа,

При 30,5 градуса — на 4 часа.

Если работник трудится в жару на улице, то при температуре свыше 32,5 градусов активная фаза работы должна длиться 15-20 минут, после чего отдых в 10-12 минут в прохладном месте.

При 32,5 градусах – работа по 15–20 минут с отдыхом по 10-12 мин

- А самые тяжелые работы нужно переносить на более прохладное время суток, — обратил внимание спикер.

Если человек на удаленке из-за жары выполняет все свои функции, то снижение зарплаты незаконно.

В условиях аномальной жары работодатель вправе перевести сотрудников на удаленную работу или сократить рабочий день, пояснил Евгений Машаров из Общественной палаты. СанПиН регулирует нормы температуры, позволяя менять условия труда для защиты здоровья работников, пишет Царьград.

Ранее эксперт рассказала, на что нужно обратить внимание работнику, которого сокращают. Прежде всего, нужно проверить, соблюдены ли сроки уведомления об увольнении, а также выяснить, не входит ли он в число тех, кто имеет приоритетное право на сохранение должности, передает 360.ru.