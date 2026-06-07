Психолог Мирная: некоторые слова поддержки ранят сильнее, чем молчание Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Психолог Инна Мирная рассказала, какие слова поддержки ранят сильнее, чем молчание. В стрессовой ситуации человек нуждается не в советах и оценках, а в ощущении, что его состояние видят и принимают. Часто, когда человек делится болью, он не просит решить его проблему, а хочет быть услышанным, но в ответ получает попытку исправить его чувства, что разрушает ощущение поддержки.

В беседе с Газета.ru эксперт отметила, что одной из самых распространенных ошибок являются обесценивающие фразы, такие как «не переживай» или «другим еще хуже». Такие слова отрицают переживания человека, давая ему понять, что его чувства неуместны, что вызывает закрытие и заставляет оставаться один на один с проблемой.

Не менее болезненная фраза – это сравнение: «у всех сейчас так». Это смещает фокус с переживаний человека на чужой опыт, что указывает на попытку дистанцироваться.

Поспешные советы вроде «соберись», «начни действовать» тоже не действуют, так как в момент сильных эмоций психика перегружена и подобные фразы только усиливают внутреннее напряжение. А фраза «сам виноват» усилит чувство вины и внутренний конфликт.

Эксперт отметила, что настоящая поддержка кроется не в правильных словах, а в позиции рядом. Иногда для помощи достаточно простых формулировок: «тебе сейчас правда тяжело», «я рядом» или «хочешь, просто посижу с тобой».

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