Депутат Панеш посоветовал проверять продавца жилья на банкротство перед покупкой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выписка из ЕГРН поможет избежать проблем при покупке вторичного жилья. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

"Закажите актуальную выписку из ЕГРН: проверьте собственника, площадь, обременения (арест, ипотека), историю переходов прав. Получите справку о зарегистрированных лицах (форма 9) — кто прописан и на каких условиях выпишется", - сказал он.

Депутат также рекомендовал узнать о долгах по "коммуналке", изучить техплан — нет ли незаконной перепланировки. А также проверить дом: не аварийный ли, не подлежит ли сносу или реновации.

По словам депутата, проверка продавца также избавит покупателя от возможных проблем при покупке жилья. Перед сделкой необходимо удостовериться, что собственник не является банкротом, а нотариус компетентен в своих правах, добавил Панеш.

Ранее сайт KP.RU рассказал, как в настоящее время должна выглядеть сделка по покупке недвижимости у пожилого продавца со стороны покупателя, чтобы максимально подстраховаться.