Врач Врублевский: одежда из легких тканей защитит от теплового удара в жару Фото: Shutterstock.

Солнцезащитный крем и головной убор спасут от теплового удара в жару. Об этом NEWS.ru рассказал ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Александр Врублевский.

"Важно защищать кожу от воздействия солнечных лучей — одеждой с легкими тканями, которые не будут препятствовать испарению пота, — важный механизм охлаждения, голову защитить от солнечных лучей головным убором, открытые участки обработать солнцезащитным кремом. Данные меры помогут избежать теплового, солнечного удара и ожогов", — пояснил эксперт.

Кроме того, он отметил, что важная мера для поддержания теплоотдачи — это потребление достаточного количества воды. Обычно о необходимости употребления воды у здорового человека сигнализирует жажда, пояснил Врублевский.

KP.RU сообщил, что в отличие от общего теплового удара, который может возникнуть в любом душном или жарком помещении без прямого солнечного света, солнечный удар обусловлен именно перегревом организма под действием инфракрасного и ультрафиолетового солнечного излучения.