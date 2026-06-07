Представитель Гармаша рассказал о госпитализации артиста: вот что стало известно

Представитель Гармаша Будрин заявил о проблемах с желудком у артиста Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

У известного актера Сергея Гармаша действительно развивается гастрит. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил представитель артиста Олег Будрин.

"У [Гармаша] гастрит. Нормально себя чувствует. Просто желудок болит", - сказал он.

По его словам, это, к сожалению, абсолютно нормально при таком образе жизни актера: ночные съемки, перелеты, перепады времени. Гармаш уже не юноша молодой. Режима никакого нет. У него есть съемки сейчас. Будрин отметил, что на съемки это, в принципе, не повлияет.

KP.RU рассказал, что 4 июня народный артист России Сергей Гармаш совместно с Фондом гуманитарных инициатив «Орион» доставил партию гуманитарной помощи в Алешкинский округ Херсонской области. Школы и детские сады района, находящегося рядом с линией боевого соприкосновения, получили бытовую химию и партию электрогенераторов различной мощности.