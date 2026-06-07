Дина Аверина и Дмитрий Соловьев отказались раскрыть пол будущего ребенка Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Дина Аверина находится в прекрасном положении, спортсменка ждет ребенка. Скорее всего, она и фигурист Дмитрий Соловьев станут родителями уже в середине лета.

Олимпийская чемпионка не скрывает, что срок уже семь месяцев, и пара знает, кто у них родится: мальчик или девочка. Но хранят интригу, для себя они решили, что не будут раскрывать эту важную деталь.

- Мы с Димой знаем пол, но до последнего будем держать в секрете, — поделилась гимнастка с Super.ru на премии МУЗ-ТВ 2026 «Движение».

Кроха появится на свет в Нижнем Новгороде, супруги давно решили, что рожать Дина будет в своем родном регионе, откуда она родом. Спортсменка говорит, что доверяет местным врачам, потому не хочет рассматривать другие регионы.

На красной дорожке Дина была полна сил и с радостью общалась с журналистами. На вопрос о самочувствии, чемпионка сказала, что в целом чувствует себя прекрасно, но гормоны скачут. А вот резких изменений во вкусовых предпочтениях у нее нет, на сладкое или соленое ее не тянет.

После замужества Дина отстранилась от спортивной карьеры и теперь ее главный приоритет - создание домашнего очага и рождение детей. Она готова пожертвовать всем, чтобы меть счастливую семью.

Напомним, Дина и Дмитрий поженились летом 2025 года.