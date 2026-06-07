Названа привычка, уменьшающая объем мозга Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Невролог Галина Чудинская в беседе с Lenta.ru раскрыла самую разрушительную для здоровья мозга привычку.

Она отметила, что сильнее всего риск стойких когнитивных нарушений и деменции повышает длительное курение. Ведь табачный дым одновременно вызывает спазм сосудов, ухудшает мозговое кровообращение и снижает снабжение тканей кислородом.

Со временем это приводит к тому, что нейроны работают хуже, а мозг быстрее утомляется и медленнее восстанавливается, добавила врач.

Life.ru рассказал, что курение ускоряет старение головного мозга, приводит к его атрофии и увеличивает риск развития деменции. Объем вещества головного мозга у курильщиков действительно меньше, чем у тех, кто не курит. Причем с каждым годом по мере продолжения курения количество серого вещества в мозге сокращается.