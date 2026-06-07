Подростки в ЛНР катались на велосипедах, когда их атаковали ВСУ: они получили ранения

Двое подростков пострадали при ударе ВСУ по Лисичанску в ЛНР Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Лисичанске в результате удара киевского режима пострадали двое подростков. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере Max.

"Сегодня в 18:30 в Лисичанске ВСУ прицельно ударили по двум подросткам, которые катались на велосипедах. Ранения получили 14- и 15-летние юноши", - написал политик.

Пасечник уточнил, что пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Он отметил, что атака произошла в светлое время суток, когда дети находились на улице во время летних каникул.

Ранее KP.RU сообщал, что в Курской области в результате атаки украинского беспилотника погиб один человек. Губернатор региона Александр Хинштейн добавил, что погибшему мужчине было 60 лет. По его словам, киевский дрон действовал целенаправленно, нанося удар по мирному жителю.