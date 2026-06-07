Россиян предупредили о бессимптомном инфаркте

Кардиолог Байдина: пациент может перенести инфаркт без боли в сердце Фото: Shutterstock.

Инфаркт без боли зачастую опаснее обычного сердечного приступа. Об этом в беседе с Lenta.ru предупредила кардиолог, терапевт Валентина Байдина.

"При типичном болевом синдроме человек быстрее обращается за помощью, и врачи могут своевременно восстановить кровоток, провести тромболизис и спасти ему жизнь", - сказала она.

По словам специалиста, в случае "тихого" инфаркта этого не происходит, из-за чего на сердце формируется рубец, развивается нарушение сократимости миокарда, что в дальнейшем приводит к хронической сердечной недостаточности.

KP.RU сообщил, что инфаркт миокарда (ИМ) может маскироваться под другие болезни. Исследование показало, что более чем в трети случаев (33,1%) сердечно-сосудистые катастрофы, закончившиеся летальным исходом, протекали под разными «масками». Чаще всего по симптомам это выглядело как желудочно-кишечные кровотечения, язвенная болезнь желудка, желчнокаменная болезнь, онкологические заболевания (рак молочной железы, рак толстой кишки).