Невролог объяснила появление головных болей у подростка Фото: Shutterstock.

Во время экзаменов головные боли становятся особенно частой жалобой у подростков. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщила невролог Галина Чудинская.

"Головные боли в период экзаменов вызваны прежде всего эмоциональным стрессом, к которому почти всегда добавляются недосып, нерегулярное питание и недостаток воды", - сказала она.

Кроме того, свою роль играет и длительное использование гаджетов. Много часов за смартфоном или компьютером означают устойчивое напряжение глазных мышц, статичную позу с наклоном головы вперед и нагрузку на мышцы шеи и плечевого пояса, отметила специалист.

KP.RU рассказал, что медики выделяют два вида головной боли: первичную и вторичную. К первичной относятся мигрень и головная боль напряжения. Почти все остальные виды боли — вторичные, они, как правило, связаны с заболеваниями внутренних органов или ЦНС.