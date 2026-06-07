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НовостиПолитика7 июня 2026 21:47

"Средств не хватает": в Берлине заявили, что Германия не сможет бесконечно тратиться на Украину

Немецкий депутат Котре: Германия не сможет бесконечно тратить средства на Киев
Алина КОЧНЕВА
Котре: Германия не сможет бесконечно тратить средства на Киев

Котре: Германия не сможет бесконечно тратить средства на Киев

Фото: REUTERS.

Немецкие власти не могут бесконечно финансово поддерживать Украину. Средств уже не хватает самой Германии. Так заявил на полях ПМЭФ депутат бундестага от "АдГ" Штеффен Котре в беседе с РИА Новости.

Политик признал, что у Берлина возникли трудности на фоне трат на киевские нужды. Он заявил, что сложившаяся ситуация не может продолжаться бесконечно.

"Германия и сейчас несет наибольшие расходы. Этих средств не хватает самой Германии", - констатировал Штеффен Котре.

Киев между тем просит у Берлина передать ему дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Украина обратилась к Германии с соответствующей просьбой несколько дней назад. Киев посетовал на участившиеся удары по своим объектам со стороны РФ.