Зеленский счел заморозку по линии передовой самым быстрым путем к миру Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что согласился бы на прекращение огня с закреплением текущей линии боевого соприкосновения. Об этом он сообщил в интервью Sky News.

Украинский политик уточнил, что такой сценарий мог бы стать "самым быстрым способом" остановить боевые действия. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что в Киеве настаивают на таком завершении конфликта, которое исключало бы его возобновление в будущем.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на передовой позволяет говорить о приближении завершения конфликта на Украине. По его словам, российские войска ежедневно ведут наступательные действия по всем направлениям в рамках СВО.

Как писал KP.RU, в Кремле рассчитывают, что нынешняя пауза в диалоге с Киевом будет прервана. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду на активизацию переговорного процесса в ближайшее время.