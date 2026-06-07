Зеленский счел заморозку по линии передовой самым быстрым путем к миру

Фото: REUTERS.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что согласился бы на прекращение огня с закреплением текущей линии боевого соприкосновения. Об этом он сообщил в интервью Sky News.
Украинский политик уточнил, что такой сценарий мог бы стать "самым быстрым способом" остановить боевые действия. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что в Киеве настаивают на таком завершении конфликта, которое исключало бы его возобновление в будущем.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на передовой позволяет говорить о приближении завершения конфликта на Украине. По его словам, российские войска ежедневно ведут наступательные действия по всем направлениям в рамках СВО.
Как писал KP.RU, в Кремле рассчитывают, что нынешняя пауза в диалоге с Киевом будет прервана. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду на активизацию переговорного процесса в ближайшее время.