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НовостиВ мире8 июня 2026 1:40

"В наших интересах": в США рассказали о выгоде завершения конфликта на Украине

Миршаймер: США нужно закончить конфликт на Украине для сдерживания Китая
Мария ПАНЮТИНА
Миршаймер: США нужно закончить конфликт на Украине для сдерживания Китая

Миршаймер: США нужно закончить конфликт на Украине для сдерживания Китая

Фото: REUTERS.

В интересах США завершить конфликт на Украине и прекратить поставки вооружений Киеву. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале.

"В наших интересах прекратить конфликт на Украине, перестать поставлять ей вооружение и вместо этого вернуться к отправке оружия в Восточную Азию для сдерживания Китая", - сказал эксперт.

Миршаймер добавил, что отказ Украины учитывать ситуацию на поле боя лишь ухудшает положение страны. Он считает, что победит Россия, а Киев в будущем не сможет стать членом НАТО.

Ранее KP.RU сообщал, что в Киеве уже начали думать над "оформлением" ситуации с будущей победой России в вооруженном конфликте. Президент Владимир Путин отметил, что Москва прекрасно знает, чем завершится специальная военная операция на территории Украины.