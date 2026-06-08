Миршаймер: США нужно закончить конфликт на Украине для сдерживания Китая Фото: REUTERS.

В интересах США завершить конфликт на Украине и прекратить поставки вооружений Киеву. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале.

"В наших интересах прекратить конфликт на Украине, перестать поставлять ей вооружение и вместо этого вернуться к отправке оружия в Восточную Азию для сдерживания Китая", - сказал эксперт.

Миршаймер добавил, что отказ Украины учитывать ситуацию на поле боя лишь ухудшает положение страны. Он считает, что победит Россия, а Киев в будущем не сможет стать членом НАТО.

Ранее KP.RU сообщал, что в Киеве уже начали думать над "оформлением" ситуации с будущей победой России в вооруженном конфликте. Президент Владимир Путин отметил, что Москва прекрасно знает, чем завершится специальная военная операция на территории Украины.