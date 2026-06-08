Израиль нанес удары по нефтехимическому заводу в Иране, есть повреждения Фото: REUTERS.

Объекты на территории нефтехимического завода в иранской провинции Хузестан на юго-западе страны получили повреждения в результате ударов, нанесенных израильскими военными. Об этом 8 июня сообщил иранский телеканал Al Alam.

При этом телеканал не привел других подробностей о последствиях атаки. Ранее армия Израиля информировала о нанесении ударов по нефтехимическому комплексу в иранском Бендер-Махшехре, который также расположен в провинции Хузестан.

Тель-Авив принял решение о военном ответе на атаки со стороны Ирана. Как сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB, армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким иранским городам. Взрывы были слышны в Тегеране, Тебризе и Исфахане.

Впервые после вступления в силу режима перемирия 8 апреля Иран нанес ракетный удар по Израилю 8 июня. Восемь боеприпасов было выпущено в сторону северной части страны.