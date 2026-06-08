Медведчук: украинский конфликт поставил Европу на колени перед США. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что конфликт на Украине поставил Европу на колени перед Соединенными Штатами. В статье, опубликованной на сайте движения, политик отметил, что Европу целенаправленно толкают в противостояние с Россией по украинскому сценарию, и это Вашингтону выгодно, а Москве и европейским странам — нет.

По словам Медведчука, дальнейшая эскалация приведет к полной колонизации Европы. Швеция и Финляндия уже утратили нейтральный статус, а кусок континента, который должен отойти Вашингтону, растет.

«Штаты нацелились на значительно больший приз, чем Гренландия: им нужна вся Европа, и они к этому идут», — написал Медведчук.

При этом Россия, подчеркнул политик, не заинтересована в боевых действиях с европейскими государствами, тогда как Америка получит бегство капиталов, производств и специалистов из Европы, что позволит ей «подправить» свои экономические дела.

Как писал KP.RU, ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в противостоянии с Россией в ходе украинского конфликта фактически участвуют 56 стран. По его словам, Украина не может применять дальнобойные дроны без спутниковых данных, поэтому на ее стороне действует группа государств. При этом Шойгу отметил, что по оснащению армии России не уступает ни одной стране мира.