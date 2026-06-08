Суда будут рассматриваться как военные цели: хуситы пригрозили Израилю Фото: REUTERS.

Хуситы (неофициальное название для группировки "Ансар Аллах") атаковали Тель-Авив и закрыли Красное море для израильских судов. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил радикалов в соцсети X. Хуситы утверждают, что поразили свои цели. С момента заявления все передвижения израильских военных считаются военной целью для "Ансар Аллах".

"Мы объявляем о полном запрете... (израильского — прим. ред.) судоходства в Красном море, и любые (его — прим. ред.) передвижения... будут рассматриваться нашими силами как военные цели", - говорится в заявлении.

Напомним, 11 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ослабление Ирана или смена власти в стране приведет к краху "Хезболлы", ХАМАС и хуситов. Тель-Авив продолжает атаковать Ливан, несмотря на действующее перемирие на Ближнем Востоке. Эти действия израильского премьер-министра вызвали гнев у президента США Дональда Трампа.