Пушилин: российские войска обходят Рай-Александровку с флангов Фото: REUTERS.

Российские военные начали обходной маневр у поселка Рай-Александровка, расположенного в районе Краматорска. О тактической обстановке на этом направлении рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин "Вестям".

Пушилин пояснил, что поселок долго остается в оперативной сводке, а бои за него идут очень тяжелые. Он сообщил, что российские подразделения вытесняют противника из домов и одновременно обходят населенный пункт с фланговой стороны со стороны села Калеников.

Кроме того, руководитель республики заявил, что дистанция до Краматорска заметно сократилась. По последним данным, после того, как бойцы ВС РФ освободили Тихоновку, до окраин города осталось примерно 11 километров.

Пушилин уточнил и важную деталь о водной преграде. Он отметил, что форсирование канала «Северский Донец — Донбасс» вместе со взятием Тихоновки дало возможность закрепиться на левобережье. Это, в свою очередь, позволило расширить район для дальнейших наступательных действий.