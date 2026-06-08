В Минтруде прокомментировали переход на четырехдневку: сколько дней будут работать россияне Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков считает, что нет необходимости законодательно закреплять четырехдневную рабочую неделю. Глава Минтруда прокомментировал этот вопрос и рассказал, сколько дней в итоге будут работать россияне. Об этом пишут «Вести».

«Нормы сегодня настолько гибкие, что они при традиционно сформированной пятидневной рабочей неделе позволяют, в принципе, регулировать режим. То есть сегодня такого жесткого законодательного закрепления в этом смысле не вижу», — сказал Котяков.

Также в Минтруде напомнили, что в России можно совмещать дистанционную работу с офисом или полностью работать удаленно. Сотрудники и работодатели могут договариваться о сдельной оплате или фиксировать количество рабочих часов. Другими словами, острой необходимости в переходе на четырехдневную рабочую неделю нет.

Ранее KP.RU сообщил, что в России началась короткая рабочая неделя. Она связана с праздником — Днем России. В Минтруде рассказали, что россияне будут работать с 8 по 11 июня, причем последний день будет сокращенным.