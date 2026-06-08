PhilStar: количество жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 15

Сильное землетрясение произошло у берегов острова Минданао Фото: REUTERS.

Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 15 человек. Об этом сообщает газета PhilStar со ссылкой на Управление гражданской обороны страны.

Сильное землетрясение произошло в понедельник в 7.38 по местному времени у берегов острова Минданао. По данным европейских сейсмологов, магнитуда сначала оценивалась в 8,1, но позднее показатель пересмотрели. В итоге, он был снижен до 7,8. Китайский сейсмологический центр также сначала сообщал о магнитуде 8,2, затем скорректировал ее до 7,9.

«Как минимум 15 человек погибли ко дню понедельника, 8 июня, сообщили в Управлении гражданской обороны», - говорится в материале издания.

Тем временем в Японии эвакуировали 42 тысячи человек из-за угрозы цунами после землетрясения на Филиппинах. По данным NHK, приказ об эвакуации объявили в префектуре Миэ, он затронул город Шима. Также предупреждения действовали в городах префектур Кагосима, Айти и Сидзуока. Эвакуация затронула и жителей Нахи и Коти.