МИД Ирана: Израиль координирует атаки с США, Вашингтон не мог не знать об ударах Фото: REUTERS.

Все свои атаки Израиль координирует с Соединенными Штатами Америки. Потому Вашингтон не мог не знать о последних израильских ударах. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Ирана.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что американские военные не участвовали в ответных ударах Израиля по территории Ирана. Да и сами удары Тель-Авива в США назвали «достаточно ограниченными» по своему масштабу.

До этого КСИР заявил, что иранские военные предприняли атаки на две израильских авиабазы в ответ на удары ЦАХАЛ по территории Ирана.

При этом буквально накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран очень близки к заключению сделки. По словам американского лидера, сторонам осталось согласовать лишь несколько деталей. При этом Трамп утверждает, что Иран уже признал главное условие Вашингтона – отказался от ядерного оружия.