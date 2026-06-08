Пушилин: Киев использует запрещенные элементы блокады, атакуя транспорт в ДНР. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Киев использует запрещенные элементы блокады, атакуя дороги и транспорт в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире «Вестей».

По его словам, ВСУ новой волной атак усложнили жизнеобеспечение жителей республики. Пушилин отметил, что удары наносятся не только по критическим объектам, но и по дорогам, а также гражданскому транспорту.

«Это очередные элементы блокады, запрещенные всеми конвенциями и прочим, но тем не менее противника это никогда не останавливало», — сказал он.

Глава ДНР подчеркнул, что такие атаки осуществляются при поддержке Запада.

Немногим ранее сообщалось, что в ДНР семь человек погибли при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус. Еще 11 мирных жителей получили ранения.