Пушилин: Киев использует запрещенные элементы блокады, атакуя транспорт в ДНР

Киев использует запрещенные элементы блокады, атакуя дороги и транспорт в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире «Вестей».
По его словам, ВСУ новой волной атак усложнили жизнеобеспечение жителей республики. Пушилин отметил, что удары наносятся не только по критическим объектам, но и по дорогам, а также гражданскому транспорту.
«Это очередные элементы блокады, запрещенные всеми конвенциями и прочим, но тем не менее противника это никогда не останавливало», — сказал он.
Глава ДНР подчеркнул, что такие атаки осуществляются при поддержке Запада.
Немногим ранее сообщалось, что в ДНР семь человек погибли при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус. Еще 11 мирных жителей получили ранения.