Бабушкин капитал предложили ввести в России: кому хотят назначить выплаты

В России может появиться бабушкин капитал для помощи внукам Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ввести в России «бабушкин и дедушкин капитал» — новую меру поддержки семей, аналогичную материнскому капиталу. В разговоре с ТАСС Буцкая отметила, что такие выплаты помогут старшему поколению чаще участвовать в воспитании внуков и укрепят связь между поколениями.

По ее словам, более ранний выход женщин на пенсию исторически был связан с необходимостью помогать семьям после рождения внуков. Однако сегодня дети рождаются позже, многие бабушки продолжают работать и не всегда могут уделять достаточно времени младшему поколению.

Буцкая подчеркнула, что механизм использования новой меры поддержки может быть разным, но ее главная задача, как отмечает глава государства Владимир Путин, — сделать семьи не только многодетными, но и «многопоколенными».

Как писал KP.RU, ранее глава депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести выплаты по уходу за пенсионерами старше 80 лет в размере половины регионального прожиточного минимума. Он считает необходимым установить такую выплату независимо от формального статуса инвалидности пенсионера.