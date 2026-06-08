Плясал, пел и шутил на русском языке: Галкин* провел частное мероприятие для «Мисс Украина»

Максим Галкин* (иноагент) Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

Юморист-иноагент Максим Галкин* второй раз за полтора месяца провел частное мероприятие для украинцев. Об этом сообщает SHOT. Отмечается, что он выступал на корпоративе «Мисс Украина».

Артист стал ведущим дня рождения модели Маргариты Паша, обладательницы титула «Мисс Украина — 2019». Праздник прошел на вилле в Сен-Тропе для 30 гостей.

Галкин* плясал, пел и развлекал аудиторию шутками на русском языке. Также на мероприятии выступили артистка Екатерина Варнава и певица Светлана Лобода. Последняя исполняла не только свои хиты, которые сделали ее популярной, но и развлекалась каверами на чужие песни.

Ранее KP.RU сообщил, что Галкина* высмеяли за фотографию в спортзале. Более того, юмориста заподозрили в измене Алле Пугачевой.

* — физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ.